Новый клуб Луиса Адриано вышел в четвертьфинал Кубка Либертадорес - Советский спорт
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31 июля 2019 09:04ФутболЛипкин Антон

Новый клуб Луиса Адриано вышел в четвертьфинал Кубка Либертадорес

«Палмейрас» крупно обыграл «Годой Крус».

«Палмейрас» вышел в ¼ финала Кубка Либертадорес. Накануне в ответном матче 1/8 финала с «Годой Крус» команда Луиса Фелипе Сколари одержала крупную победу (4:0). Голы забили Рафаэл Вейга, Мигель Борха, Густаво Скарпа и Дуду. Первая игра в Аргентине завершилась вничью (2:2).

В четвертьфинале соперником «Палмейраса» станет победитель пары «Гремио» – «Либертад» (Парагвай).

Напомним, накануне клуб из Сан-Паулу объявил о переходе форварда «Спартака» Луиса Адриано, с которым подписан четырехлетний контракт.

Кубка Либертадорес
1/8 финала

«Палмейрас» (Бразилия) – «Годой Крус» (Аргентина) – 4:0 (0:0)
Голы: Рафаэл Вейга, 57, с пенальти. Борха, 74. Скарпа, 84. Дуду, 90.
Первый матч – 2:2.

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