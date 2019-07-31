Рафал Аугустыняк: Сложилось впечатление, что Черчесова боялись все футболисты Черчесов провел один сезон в «Легии».

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Полузащитник «Урала» Рафал Аугустыняк сравнил чемпионаты Польши и России и вспомнил о работе в «Легии» Станислава Черчесова.

– Перед первой игрой сезона не имел представления о российской лиге, но тренер мне сказал, что очень похожи эти чемпионаты, – приводит слова 25-летнего поляка официальный сайт клуба. – В Польше и в России много команд проповедуют стиль единоборств.

– Главный тренер сборной России Станислав Черчесов работал в Польше и добился там успехов с «Легией». Какое отношение у польских болельщиков к нему?

– Сложилось впечатление, что он очень агрессивный тренер и все футболисты его боялись.

Напомним, у себя на родине Аугустыняк выступал за «Видзев», «Ягеллонию», «Погонь Седльце», «Вигры» и «Медзь».

Черчесов работал в «Легии» в сезоне-2015/2016.