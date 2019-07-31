Виктор Папаев: Найдется, кем заменить Фернандо, и кому бить штрафные «Спартак» продал бразильца в «Бейцзин Гуоань».

Бывший полузащитник «Спартака» Виктор Папаев высказался об уходе из клуба бразильца Фернандо.

«Мое мнение – найдется, кем его заменить, и кому бить штрафные, – приводит «Евро-футбол.ру» слова Папаева. – Но такие игроки в большинстве эпизодов и создают игру. Коэффициент эффективности у таких футболистов высокий. Все идет через Фернандо».

Напомним, во вторник «Спартак» объявил о переходе 27-летнего полузащитника в «Бейцзин Гуоань». Первые полгода Фернандо проведет в Китае на правах аренды за 5,4 миллиона евро, а 1 января клуб из Пекина полностью выкупит права на игрока за 9,6 миллиона.

За три года в составе красно-белых Фернандо провел 98 матчей, в которых забил 12 голов и сделал десять результативных передач.