«Спартак» подтвердил переход Адриано в «Палмейрас» Бразилец выступал за красно-белых с 2017 года.

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«Спартак» сообщил на официальном сайте о трансфере форварда Луиса Адриано в «Палмейрас».

👋 Луис Адриано стал игроком «Палмейраса»



«Спартак» и «Палмейрас» согласовали условия перехода нападающего в бразильский клуб.



🔴⚪️ Мы благодарим Адриано за вклад в победы последних лет и желаем успехов в новом клубе.https://t.co/G90v9MnEWf#Спартак #Адриано pic.twitter.com/YK7QL0ZFSM — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) July 31, 2019

Накануне бразильский клуб объявил о подписании четырехлетнего контракта с 32-летним бразильцем, который выступал за «Спартак» с 2017 года.

Адриано провел за красно-белых 79 матчей, в которых забил 25 голов и сделал 15 результативных передач.

В составе «Спартака» нападающий стал чемпионом России (2017) и обладателем Суперкубка страны (2017).

«ФК «Спартак-Москва» благодарит игрока за вклад в победы последних лет и желает успехов в новом клубе. Всего доброго, Адри!», – говорится в заявлении «Спартака».

Ранее сообщалось, что стоимость трансфера составила один миллионов евро.