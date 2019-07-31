«Спартак» подтвердил переход Адриано в «Палмейрас» - Советский спорт
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31 июля 2019 11:48ФутболЛипкин Антон

«Спартак» подтвердил переход Адриано в «Палмейрас»

Бразилец выступал за красно-белых с 2017 года.

«Спартак» сообщил на официальном сайте о трансфере форварда Луиса Адриано в «Палмейрас».

Накануне бразильский клуб объявил о подписании четырехлетнего контракта с 32-летним бразильцем, который выступал за «Спартак» с 2017 года.

Адриано провел за красно-белых 79 матчей, в которых забил 25 голов и сделал 15 результативных передач.

В составе «Спартака» нападающий стал чемпионом России (2017) и обладателем Суперкубка страны (2017).

«ФК «Спартак-Москва» благодарит игрока за вклад в победы последних лет и желает успехов в новом клубе. Всего доброго, Адри!», – говорится в заявлении «Спартака».

Ранее сообщалось, что стоимость трансфера составила один миллионов евро.

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