Станислав Сухина: Пенальти на Смолове? Говорить, что это точно не собираюсь

Бывший арбитр ФИФА, а ныне начальник «Локомотива» Станислав Сухина высказался о моменте с падением форварда команды Федора Смолова в штрафной ЦСКА в матче команд (0:1) в четвертом туре премьер-лиги на стадионе ВЭБ Арена».
«Если приняли решение, значит, у них (судей видеопросмотра) был такой повтор, где нарушения на Смолове не было, – сказал Сухина в интервью Sport24.ru. – Говорить, что это заговор или что-то в этом духе, точно не собираюсь».
Отметим, что главный арбитр Владислав Безбородов, ранее назначивший пенальти в ворота «Локомотива» после видеопросмотра, момент с падением Смолова не просматривал.
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