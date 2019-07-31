Станислав Сухина: Пенальти на Смолове? Говорить, что это точно не собираюсь Безбородов не назначил пенальти в пользу «Локомотива» в матче с ЦСКА.

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Бывший арбитр ФИФА, а ныне начальник «Локомотива» Станислав Сухина высказался о моменте с падением форварда команды Федора Смолова в штрафной ЦСКА в матче команд (0:1) в четвертом туре премьер-лиги на стадионе ВЭБ Арена».

«Если приняли решение, значит, у них (судей видеопросмотра) был такой повтор, где нарушения на Смолове не было, – сказал Сухина в интервью Sport24.ru. – Говорить, что это заговор или что-то в этом духе, точно не собираюсь».

Отметим, что главный арбитр Владислав Безбородов, ранее назначивший пенальти в ворота «Локомотива» после видеопросмотра, момент с падением Смолова не просматривал.