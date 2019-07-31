«Интер» может подписать Ребича за 40 миллионов евро

Форвард «Айнтрахта» Анте Ребич может продолжить карьеру в «Интере», сообщает сайт журналиста Sky Sport Italia Джанлуки Ди Марцио. Сумма возможного трансфера оценивается в 40 миллионов евро.
25-летнего хорвата в клубе не рассматривают в качестве альтернативы форварду «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку, переговоры о трансфере которого продолжаются. При этом Ребич может заменить своего соотечественника Ивана Перишича.
В прошлом сезоне Ребич забил десять голов и сделал шесть результативных передач в 38 матчах за «Айнтрахт» во всех турнирах. Отметим, что у него есть опыт выступления в Италии, где он играл в «Фиорентине» и «Вероне».
Добавим, что на игрока также претендует «Атлетико».
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