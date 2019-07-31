Матч «Спартак» – «Динамо» могут перенести из-за несогласованных акций

МВД попросило премьер-лигу перенести матч четвертого тура премьер-лиги между «Динамо» и «Спартаком», сообщает «Чемпионат.com».
На данный момент игра запланирована на 3 августа на «Открытие Арене», однако в этот же день в Москве могут пройти несогласованные массовые акции, где будут задействованы значительные силы органов правопорядка. В этой связи МВД направило запрос на перенос игры на другой день.
При этом пока непонятно, когда может состояться матч, поскольку в следующий четверг «Спартак» проведет с «Туном» первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы.
«Организатор соревнования – Российская Премьер-Лига, поэтому все вопросы к ним», – заявил начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по городу Москве Юрий Титов.
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