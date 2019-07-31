Хачериди станет игроком ЦСКА

Защитник Евгений Хачериди близок к переходу в ЦСКА, сообщает Football.ua.
32-летний украинец, ставший свободным агентом после ухода из ПАОКа, уже согласовал с армейцами условия личного контракта, подписание которого состоится по итогам медицинского обследования.
Воспитанник киевского «Динамо» выступал за ПАОК с 2018 года и вместе с клубом стал чемпионом Греции и обладателем Кубка страны. Однако за команду из Салоников он сыграл только в 11 матчах. До этого он провел 11 лет в «Динамо».
Отметим, что в нынешнем году Хачериди ни разу не вызывался в сборную Украины. Всего на его счету 51 матч за национальную команду и три гола.
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