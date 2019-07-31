Хачериди станет игроком ЦСКА Украинцу осталось пройти медицинское обследование.

Загрузка...

Защитник Евгений Хачериди близок к переходу в ЦСКА, сообщает Football.ua.

32-летний украинец, ставший свободным агентом после ухода из ПАОКа, уже согласовал с армейцами условия личного контракта, подписание которого состоится по итогам медицинского обследования.

Воспитанник киевского «Динамо» выступал за ПАОК с 2018 года и вместе с клубом стал чемпионом Греции и обладателем Кубка страны. Однако за команду из Салоников он сыграл только в 11 матчах. До этого он провел 11 лет в «Динамо».

Отметим, что в нынешнем году Хачериди ни разу не вызывался в сборную Украины. Всего на его счету 51 матч за национальную команду и три гола.