«Зенит» и «Барселона» согласовали трансфер Малколма за 40 миллионов евро

Полузащитник «Барселоны» Малколм в ближайшие два дня пройдет медосмотр перед подписанием контракта с «Зенитом», сообщает RMC Sport.
В среду клубы достигли окончательной договоренности о переходе 22-летнего бразильца. Сумма трансфера составит 40 миллионов евро и может вырасти еще на пять миллионов. Контракт Малколма с чемпионами России будет рассчитан на пять лет. Ранее сообщалось, что зарплата игрока в Санкт-Петербурге составит шесть миллионов евро.
Напомним, Малколм провел в «Барселоне» один сезон после перехода из «Бордо» за 41 миллион евро. В 24 матчах за каталонцев он забил четыре гола и сделал две результативные передачи. У себя на родине полузащитник выступал за «Коринтианс».
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