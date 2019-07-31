Валерий Гладилин: Если «Спартак» работает на перспективу, надо объявить, что клуб строит новую коман «Спартак» продал за два дня Фернандо и Адриано.

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин высказался о продаже полузащитника Фернандо и форварда Луиса Адриано перед матчем третьего тура премьер-лиги с «Динамо».

«Если это стратегия клуба на перспективу, то надо всем объявить, что мы будем год строить новую команду, которая потом будет бороться за Лигу чемпионов, – приводит «Евро-футбол.ру» слова Гладилина. – Тренер-то наигрывал одно, а по ходу сезона, тем более что команда находится в плохом состоянии, отдаются ключевые игроки».

Напомним, во вторник «Спартак» объявил о переходе Фернандо в «Бейцзин Гуоань». Первые полгода 27-летний бразилец проведет в Китае на правах аренды за 5,4 миллиона евро, а 1 января клуб из Пекина полностью выкупит права на игрока за 9,6 миллиона.

А в среду «Спартак» сообщил о трансфере Луиса Адриано в «Палмейрас». Накануне бразильский клуб объявил о подписании четырехлетнего контракта с 32-летним бразильцем. Ранее сообщалось о том, что сумма трансфера составила один миллион евро.