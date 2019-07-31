Нападающий Малком в пятницу пройдет медосмотр в «Зените»

По информации Sky Sport Italia, «Барселона» и «Зенит» согласовали все детали перехода 22-летнего нападающего, который 2 августа должен прилететь в Россию, чтобы пройти медосмотр.
Отмечается, что российский клуб заплатит за трансфер Малкома 40 миллионов евро плюс еще 5 миллионов будут выплачены «Барселоне» в качестве бонусов.
Ранее сообщалось, что Малком подпишет с «Зенитом» пятилетний контракт с зарплатой в 6,5 млн евро за сезон.
Добавим, что на Малкома также претендовали «Тоттенхэм», «Арсенал», «Бавария», «Интер» и «Милан».
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