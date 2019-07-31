Андрей Коновалов: Рассчитывать на первое место «Спартаку» не приходится

– Не знаю причин, почему «Спартак» расстается с некоторыми игроками. Возможно, они сами изъявили желание покинуть клуб. Конечно, уход таких сильных футболистов, как Фернандо и Луис Адриано – это потеря для команды.
Понятно, что рассчитывать на первое место уже не приходится. Этот сезон руководство, думаю, уже посчитало потерянным в плане борьбы за золотые медали и будет строить новую команду, – приводит слова Коновалова «Евро-футбол.ру».
Напомним, что в текущее трансферное окно «Спартак» покинули: Фернандо («Бэйцзинь»), Ломовицкий («Арсенал», в аренду), Ханни («Аль-Гарафа»), Глушаков («Ахмат»), Комбаров («Крылья Советов»), Тимофеев («Крылья Советов», в аренду), Зе Луиш («Порту»), Прошляков («Ростов»), Боккетти («Верона») и Адриано («Палмейрас»).
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