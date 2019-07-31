«Спартак» официально объявил о переходе Шюррле (фото, видео)
«Спартак» и дортмундская «Боруссия» договорились о переходе на правах аренды атакующего полузащитника Андре Шюррле.
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Как сообщает пресс-служба красно-белых, арендное соглашение с 28-летним футболистом рассчитано до конца нынешнего сезона с возможностью выкупа трансфера игрока.
Напомним, что Шюррле перешел в «Боруссию» из «Вольфсбурга» летом 2016 года за 30 миллионов евро. С тех пор он провел 51 встречу за дортмундский клуб, забил 8 голов и сделал 10 результативных передач.
Хавбек начинал карьеру в «Майнце», затем выступал за «Байер», «Челси», «Вольфсбург», «Боруссию» (Дортмунд). Всего на клубном уровне полузащитник провел 402 игры, записав на свой счет 108 забитых мячей и 47 голевых передач.
Кроме того, в активе Шюррле 57 матчей и 22 гола за сборную Германии, в составе которой в 2014 году он стал чемпионом мира.
Прошлый сезон Шюррле провел в английской премьер-лиге, выступая на правах аренды за «Фулхэм». Полузащитник, выступающий на левом фланге, отыграл 25 матчей за английский клуб и забил 6 мячей.
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