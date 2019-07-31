«Боруссия» пожелала успехов Шюррле в «Спартаке» - Советский спорт
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31 июля 2019 18:17Футбол

«Боруссия» пожелала успехов Шюррле в «Спартаке»

Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Михаэль Цорк пожелал новичку «Спартака» полузащитнику Андре Шюррле добиться максимального успеха.

– Мы желаем Андре всего самого наилучшего и максимальных успехов во время пребывания в Москве, – приводит слова Цорка пресс-служба дортмундской команды.

Напомним, что в среду 28-летний атакующий полузащитник «Боруссии» перешел в «Спартак» до конца сезона-2019/20.

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