«Боруссия» пожелала успехов Шюррле в «Спартаке»

– Мы желаем Андре всего самого наилучшего и максимальных успехов во время пребывания в Москве, – приводит слова Цорка пресс-служба дортмундской команды.
Напомним, что в среду 28-летний атакующий полузащитник «Боруссии» перешел в «Спартак» до конца сезона-2019/20.
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