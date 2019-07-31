«Боруссия» пожелала успехов Шюррле в «Спартаке»

Не Рублев, а золото: пробился в финал в Гамбурге и вернулся в топ-50 Россиянин Андрей Рублев не смог выиграть титул в Гамбурге – в финале он уступил грузину Николозу Басилашвили. Но в любом случае, 21-летний москвич впервые за полтора года дошел до этой стадии турнира ATP, а заодно – обеспечил себе место в топ-50 рейтинга.

Сергей Юран: Идеальный вариант для «Спартака» – Черчесов Бывший форвард «Спартака» и сборной России, ныне работающий в ПФЛ главным тренером красногорского «Зоркого» стал гостем редакции «Советского спорта».

Алексей Ягудин: Зал славы? Лет 15 назад я бы описался, но теперь – нет Гостем редакции «Советского спорта» стал олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин. Вышло отличное интервью.

Марков, Никулин и Салак. Главные свободные агенты КХЛ Ряд крутых в прошлом игроков до сих пор находятся в статусе свободных агентов.

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Загитова увела «Плохого парня» у Медведевой. Кто под что катается в новом сезоне Многие из российских звезд уже определились с музыкой для своих программ на сезон-2019/20. Здесь о ней можно не только прочитать, но и послушать.

С Новаком, Рафой и Роджером, но без Эшли. Итоги понедельника на Уимблдоне Очередной игровой день Уимблдона преподнес очередную сенсацию – в четвертом круге проиграла первая ракетка мира Эшли Барти. Все остальные фавориты Лондона прошли в четвертьфинал.

Владислав Подъяпольский: Окунуться в прорубь? Запросто! Вратарь «Северстали» в эксклюзивном интервью «Советскому спорту» рассказал о своей новой команде, тренере Андрее Разине и готовности не только отражать шайбы, но и нырять в прорубь.

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5500 долларов на ветер. За что наказали Медведева Россиянин Даниил Медведев оштрафован на 5500 долларов за свое поведение в матче третьего круга на Уимблдоне. Который он уступил бельгийцу Давиду Гоффену. «Советский спорт» – о том, как это было и что это значит для самого теннисиста.