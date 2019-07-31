В матче «Зенит» – «Краснодар» будет использоваться система VAR

Как сообщает пресс-служба РФС, во время этой встречи будет использоваться система видеопомощи арбитрам (VAR). Функции видеоассистентов выполнят Виталий Мешков (Дмитров) и Алексей Матюнин (Москва).
Добавим, что главным рефери матча был назначен Алексей Еськов из Москвы, его помощниками в этой игре станут Владислав Назаров (Невинномысск), Константин Шаламберидзе (Москва).
Напомним, что система VAR в чемпионате России впервые использовалась на матче 2-го тура «Динамо» - «Рубин» (0:1), а впервые задействована во встрече 3-го тура российской премьер-лиги между ЦСКА и «Локомотивом» (1:0).
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