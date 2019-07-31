ФНЛ назвала символическую сборную 5-го тура первенства - Советский спорт
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31 июля 2019 19:08Футбол

ФНЛ назвала символическую сборную 5-го тура первенства

В символическую сборную 5-го тура первенства ФНЛ вошли представители десяти команд лиги.

Голкипер: Илья Лантратов («Химки»).

Защитники: Кирилл Марущак («Луч»), Дмитрий Редькович («Чертаново), Аслан Дашаев («Авангард»), Антон Пискунов («Ротор»).

Полузащитники: Павел Киреенко («Томь), Максим Палиенко («Нижний Новгород»), Илья Жигулев («Краснодар-2»), Адлан Кацаев («СКА-Хабаровск»).

Нападающие: Игорь Портнягин («Нижний Новгород»), Михаил Маркин («Балтика»).

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