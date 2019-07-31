Александр Самедов: Предложение «Сабаха» было довольно интересным, но есть вещи важнее футбола - Советский спорт
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31 июля 2019 19:44Футбол

Александр Самедов: Предложение «Сабаха» было довольно интересным, но есть вещи важнее футбола

Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов прокомментировал причину отказа перейти в азербайджанский «Сабах».

- Моя причина завершить карьеру никакого отношения к предложению из Азербайджана не имеет. Предложение было довольно интересным. Но есть вещи важнее футбола – моя семья. Мне было бы тяжело уехать на год без семьи. А переезжать с семьей было бы проблематично, - передает слова Самедова azerisport.com.

Напомним, что во вторник, 30 июля, Самедов объявил о завершении карьеры. В активе 35-летнего хавбека 456 официальных матчей на клубном уровне, в которых он забил 70 голов и сделал 84 результативные передачи. Кроме этого хавбек провел 53 матча за сборную России, забив 7 мячей.

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