Александр Самедов: Предложение «Сабаха» было довольно интересным, но есть вещи важнее футбола Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов прокомментировал причину отказа перейти в азербайджанский «Сабах».

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- Моя причина завершить карьеру никакого отношения к предложению из Азербайджана не имеет. Предложение было довольно интересным. Но есть вещи важнее футбола – моя семья. Мне было бы тяжело уехать на год без семьи. А переезжать с семьей было бы проблематично, - передает слова Самедова azerisport.com.

Напомним, что во вторник, 30 июля, Самедов объявил о завершении карьеры. В активе 35-летнего хавбека 456 официальных матчей на клубном уровне, в которых он забил 70 голов и сделал 84 результативные передачи. Кроме этого хавбек провел 53 матча за сборную России, забив 7 мячей.