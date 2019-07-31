Андре Шюррле: Более чем счастлив оказаться в Москве, вперед «Спартак»! - Советский спорт
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31 июля 2019 20:11Футбол

Андре Шюррле: Более чем счастлив оказаться в Москве, вперед «Спартак»!

Новичок «Спартака» полузащитник Андре Шюррле прокомментировал переход в российский клуб.

«Более чем счастлив оказаться в Москве. Спасибо клубу за теплый прием. Вперед «Спартак»!» – написал Шюррле в своем Instagram.

Напомним, что в среду 28-летний атакующий полузащитник «Боруссии» перешел в «Спартак» до конца сезона-2019/20.

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More than happy and excited to be in Moscow. Thank you @fcsm_official for the warm welcome 🙌 Вперёд Спартак💪

Публикация от Andre Schürrle (@andreschuerrle)

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