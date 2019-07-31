Андре Шюррле: Более чем счастлив оказаться в Москве, вперед «Спартак»!

«Более чем счастлив оказаться в Москве. Спасибо клубу за теплый прием. Вперед «Спартак»!» – написал Шюррле в своем Instagram.
Напомним, что в среду 28-летний атакующий полузащитник «Боруссии» перешел в «Спартак» до конца сезона-2019/20.
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