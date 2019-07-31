Нападающий «Интера» может перейти в «Динамо» - Советский спорт
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31 июля 2019 20:22Футбол

Нападающий «Интера» может перейти в «Динамо»

Нападающий «Интера» Габриэл Барбоза, наиболее известный по прозвищу Габигол, может продолжить карьеру в чемпионате России.

По информации FC Inter News, к форварду проявляет интерес московское «Динамо».

Как отмечает издание, российский клуб готов заплатить за переход Барбозы от 12 до 15 миллионов евро.

Добавим, что Барбоза перешел в «Интер» из «Сантоса» летом 2016 года, после чего на парвах аренды выступал за «Бенфику», «Сантос» и «Фламенго».

Всего форвард провел за «Интер» 10 матчей, в которых забил один гол и заработал три желтые карточки.

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