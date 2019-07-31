Томас Цорн: Сегодня мы строим новую команду, которой нужна свежая кровь Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн рассказал почему клуб расстался с полузащитником Фернандо и нападающим Луисом Адриано.

– Хотелось бы поблагодарить обоих бразильцев за годы, проведенные в «Спартаке». С ними связана столь долгожданная золотая страница в истории клуба. Но сегодня мы строим новую команду, которой нужна свежая кровь. Важно отметить, что эти трансферы не были бы возможны без желания самих игроков.

В случае с Фернандо обычно говорят, что это было предложение, от которого нельзя отказаться – слишком уж хорошие финансовые условия китайский клуб предложил игроку. Для «Спартака» это тоже историческая сделка – она вошла в тройку по объему вырученных денег наряду с продажами Куинси Промеса и Романа Павлюченко, – приводит слова Цорна» пресс-служба клуба.

Напомним, что Фернандо перешел в китайский «Бэйцзин Гоань», а Луис Адриано стал игроком бразильского «Палмейраса».