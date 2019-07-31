Президент «Лилля»: Думаю, что «Арсенал» объявит о трансфере Пепе в ближайшие 24 часа

- Он принял решение, думаю, официально об этом объявят в ближайшие 24 часа. Мы получили за трансфер 80 миллионо евро. Если бы мы чуть промедлили с этой сделкой, нам бы поступило еще 5-6 предложений на ту же сумму.
В ходе переговоров с Нико и его агентами все было сосредоточенно на определенных клубах, на двух проектах, которые интересовали Пепе. Не было смысла вступать в переговоры с другими командами, которые были ему неинтересны, - приводит слова Лопеса Get French Football News.
Ранее сообщалось, что форвард «Лилля» прибыл в Лондон для прохождения медицинского осмотра и в ближайшее время подпишет контракт с «Арсеналом».
Напомним, что в услугах ивуарийского нападающего также были заинтересованы «ПСЖ», «Наполи» и «Ливерпуль».
В прошлом сезоне 24-летний Пепе отыграл 34 матча, забил 19 голов и отдал 12 голевых передач.
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