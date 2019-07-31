БАТЭ проиграл «Русенборгу» и не смог выйти в следующий раунд Лиги чемпионов

В составе норвежцев голами отметились Поль-Андре Хелланн (73-я минута, пен.) и Александр Седерлунд (86).
Первый матч, который прошел неделю назад в Борисове, завершился победой БАТЭ со счетом 2:1.
Таким образом, по сумме двух встреч норвежский клуб вышел в третий отборочный раунд Лиги чемпионов, где встретится с победителем пары «Марибор» (Словения) – АИК (Швеция).
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