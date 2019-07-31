БАТЭ проиграл «Русенборгу» и не смог выйти в следующий раунд Лиги чемпионов - Советский спорт
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31 июля 2019 21:54Футбол

БАТЭ проиграл «Русенборгу» и не смог выйти в следующий раунд Лиги чемпионов

Футболисты БАТЭ на выезде проиграл норвежскому «Русенборгу» в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов со счетом 0:2.

В составе норвежцев голами отметились Поль-Андре Хелланн (73-я минута, пен.) и Александр Седерлунд (86).

Первый матч, который прошел неделю назад в Борисове, завершился победой БАТЭ со счетом 2:1.

Таким образом, по сумме двух встреч норвежский клуб вышел в третий отборочный раунд Лиги чемпионов, где встретится с победителем пары «Марибор» (Словения) – АИК (Швеция).

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