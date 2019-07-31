«Арсенал» не смог переиграть «Анже» в контрольной встрече

В составе лондонской команды голом отметился Рейсс Нелсон (50-я минута). У французской команды точным ударом отличился Фарида Эль-Мелали (13).
Товарищеский матч
«Анже» – «Арсенал» - 1:1 (1:0)
Голы: 1:0 – Эль-Мелали (13), 1:1 – Нелсон (50).
«Анже»: Бютель, Павлович, Манко, Тома, Аит-Нури (Пелленар, 69), Сантамария, Капель, Рен-Аделаид, Мангани (Пажо, 63), Эль-Мелали (Перейра-Лаж, 81), Алиуи (Канга, 77).
«Арсенал»: Мартинес, Мустафи, Монреаль (Thompson, 46), Чемберс (Мэйтленд-Найлз, 46), Медли (Папастатопулос, 46), Мартинелли, Гендузи (Мхитарян, 63), Нелсон (Olayinka, 82), Burton (Джака, 46), Джон-Джулз (Уиллок, 46), Нкетиа (Обамеянг, 63).
Предупреждения: Медли (37), Уиллок (74), Мэйтленд-Найлз (89).