«Арсенал» не смог переиграть «Анже» в контрольной встрече - Советский спорт
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31 июля 2019 22:34Футбол

«Арсенал» не смог переиграть «Анже» в контрольной встрече

Футболисты «Арсенал» сыграл вничью с «Анже» (1:1) в товарищеском матче.

В составе лондонской команды голом отметился Рейсс Нелсон (50-я минута). У французской команды точным ударом отличился Фарида Эль-Мелали (13).

Товарищеский матч

«Анже» – «Арсенал» - 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Эль-Мелали (13), 1:1 – Нелсон (50).

«Анже»: Бютель, Павлович, Манко, Тома, Аит-Нури (Пелленар, 69), Сантамария, Капель, Рен-Аделаид, Мангани (Пажо, 63), Эль-Мелали (Перейра-Лаж, 81), Алиуи (Канга, 77).

«Арсенал»: Мартинес, Мустафи, Монреаль (Thompson, 46), Чемберс (Мэйтленд-Найлз, 46), Медли (Папастатопулос, 46), Мартинелли, Гендузи (Мхитарян, 63), Нелсон (Olayinka, 82), Burton (Джака, 46), Джон-Джулз (Уиллок, 46), Нкетиа (Обамеянг, 63).

Предупреждения: Медли (37), Уиллок (74), Мэйтленд-Найлз (89).

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