«Атлетико» разгромил сборную MLS. Фелиш и Льоренте забили по голу - Советский спорт
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01 августа 2019 06:13ФутболГичунцев Артур

«Атлетико» разгромил сборную MLS. Фелиш и Льоренте забили по голу

Встреча прошла в Орландо (США).

Мадридский «Атлетико» продолжает подготовку к сезону. Сегодня, 1 августа, испанский клуб одержал победу над сборной MLS в контрольном матче – 3:0.

В составе «матрасников» отличились два новичка – Жоау Фелиш и Маркос Льоренте. Еще один гол на счету форварда Диего Косты.

Добавим, что за сборную MLS выступили Златан Ибрагимович и Уэйн Руни.

Товарищеский матч

Звезды MLS – «Атлетико» – 0:3 (0:1)

Голы: Льоренте, 43 (0:1); Феликс, 85 (0:2); Коста, 93 (0:3).

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