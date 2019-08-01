«Атлетико» разгромил сборную MLS. Фелиш и Льоренте забили по голу

Мадридский «Атлетико» продолжает подготовку к сезону. Сегодня, 1 августа, испанский клуб одержал победу над сборной MLS в контрольном матче – 3:0.
В составе «матрасников» отличились два новичка – Жоау Фелиш и Маркос Льоренте. Еще один гол на счету форварда Диего Косты.
Добавим, что за сборную MLS выступили Златан Ибрагимович и Уэйн Руни.
Товарищеский матч
Звезды MLS – «Атлетико» – 0:3 (0:1)
Голы: Льоренте, 43 (0:1); Феликс, 85 (0:2); Коста, 93 (0:3).
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной. Василевский подписал новый контракт с «Тампой». Он получит кучу денегРоссийский вратарь вошел в топ-3 голкиперов НХЛ по зарплате. Евгений Кафельников: За деньги никогда не продавался и продаваться не буду!Гостем пресс-центра «Советского спорта» на днях стал олимпийский чемпион Евгений Кафельников. Мы обсудили его включение в Зал теннисной славы, успехи наших молодых спортсменов, кризис в карьере Марии Шараповой, его активную жизненную и политическую позицию и, разумеется, игру футбольного «Спартака». Не Рублев, а золото: пробился в финал в Гамбурге и вернулся в топ-50Россиянин Андрей Рублев не смог выиграть титул в Гамбурге – в финале он уступил грузину Николозу Басилашвили. Но в любом случае, 21-летний москвич впервые за полтора года дошел до этой стадии турнира ATP, а заодно – обеспечил себе место в топ-50 рейтинга. Время реваншей. Харитонов, Шевченко, Миочич и их обидчики«Советский спорт» рассказывает о главных боях в ММА, которые пройдут в августе. Троллинг 99-го уровня. Как Лиза Туктамышева постебалась над всем миромНовостные ленты сегодня взорвала новость: Елизавета Туктамышева заявила, что не выступит на Олимпийских играх 2020 года. Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 4-го тура РПЛКогда, где и с чьим комментарием можно посмотреть трансляции игр премьер-лиги. На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР. Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась. Игорь Черевченко: Ссылаться на жару в Баку не собираемсяГлавный тренер «Арсенала» поделился ожиданиями от матча с «Нефтчи». «Я начинаю ненавидеть этот спорт, где мы друг друга бьем»Как спортсмены-бойцы провожают Максима Дадашева, умершего после боксерского поединка. Пакьяо снова лучший в мире? Филиппинец победил небитого чемпионаФилиппинский боксер Мэнни Пакьяо одержал победу раздельным решением судей над американцем Китом Турманом и стал суперчемпионом мира по версии WBA в полусреднем весе. Марков, Никулин и Салак. Главные свободные агенты КХЛРяд крутых в прошлом игроков до сих пор находятся в статусе свободных агентов. Гибель Дадашева и другие трагедии на ринге. Полный список погибших боксеров«Советский спорт» вспоминает трагические истории, случившиеся со спортсменами на ринге. Гжегож Крыховяк: VAR – хорошо, наша игра с ЦСКА – плохоПольский полузащитник «Локомотива» продемонстрировал громадный прогресс в изучении языка, ответив на вопросы о команде по-русски. На «Динамо» презентовали фильм о ЯшинеПеред дерби «Спартак» – «Динамо» на новой арене бело-голубых был представлен новый художественный фильм о легендарном динамовском вратаре Льве Яшине. Лучшая одиночница США переходит к Мишину. Опять будет крик, что чужим помогаем?Американка Брэйди Теннелл с нового сезона начнет тренироваться в Санкт-Петербурге – у знаменитого российского специалиста Алексея Мишина. Андрей Рублев круче четвертой ракетки планеты: россиянин обыграл ТимаВ четвертьфинале крупного турнира в Гамбурге Андрей Рублев на двух тай-брейках одолел австрийца Доминика Тима – четвертую ракетку мира и финалиста «Ролан Гарроса» последних двух лет. РПЛ vs. МВД: кто кого? Разбираем историю с переносом матча «Спартак» – «Динамо»Появилась информация о том, что столичное дерби может быть отменено или перенесено из-за митинга в Москве. Разбираемся, что происходит на самом деле и как этому относиться. «У нас ноль ошибок в применении VAR». Как судьи отработали 3-й турГлава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров по итогам третьего тура очередной раз был вынужден оправдываться за ошибки своих подчиненных. «Ему удалили часть черепа». Российский боксер Максим Дадашев после боя в критическом состоянииАмериканские врачи делают все возможное, чтобы сохранить жизнь российскому спортсмену. Никогда не было и вот опять: россиян – больше всех в топ-10 рейтинга АТРВпервые с 2010 года в топ-10 рейтинга АТР оказалось сразу двое российских теннисистов. Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов. Они бились 4 часа 55 минут. В финале Уимблдона Джокович победил ФедерераНовак Джокович обыграл в самом продолжительном финале в истории Уимблдона Роджера Федерера. Несколько россиян все еще без контрактов в НХЛ. Среди них – ПроворовЛучший молодой защитник с российским паспортом все еще ждет адекватного предложения от клуба. Валерий Каменский: Знарок способен выстрелить, как с ХК МВДВ среду гостем редакции «Советского спорта» стал прославленный в прошлом чемпион Валерий Каменский – ныне вице-президент КХЛ по развитию, глава Спортивно-дисциплинарного комитета лиги, вице-президент «Спартака», член Тройного золотого клуба. Новый дьявол. В лице Гусева «Нью-Джерси» нашли своего ПанаринаЛучший нападающий КХЛ наконец-то подписал контракт за океаном. Каким будет «Спартак», если пристроить туда всех легендарных сынковСМИ продолжают отправлять в ряды красно-белых Джордана Ларссона. Это далеко не первый сын известного в прошлом футболиста, заинтересовавший «Спартак». Следуя логике руководства красно-белых, мы составили команду мечты, которая наверняка решила бы все проблемы красно-белых. Юрий Семин: Рэперы? Я предпочитаю «День победы»Главный тренер «Локомотив» рассказал о подготовке к матчу четвертого тура РПЛ в Самаре против «Крыльев Советов» и трансферных планах клуба. «Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.