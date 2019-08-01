Фрэнк Лэмпард: Абрамович доволен игрой «Челси» Бывший капитан «синих» возглавил команду этим летом.

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард рассказал о встрече с владельцем клуба Романом Абармовичем после победы над «Зальцбургом» в товарищеском матче (5:3).

«Я был рад увидеть его. Мы много общались еще во времена, когда я был игроком клуба. Мы часто встречаемся с Мариной по делам клуба, и я знал, что мне предоставится возможность поговорить с владельцем. Сегодня мы пообщались, и, как мне кажется, он доволен увиденным», – цитирует Лэмпарда клубная пресс-служба.

Новый сезон АПЛ «синие» начнут выездным матчем против «Манчестер Юнайтед». Встреча состоится 11 августа и пройдет на «Олд Траффорд».