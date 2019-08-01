Бензема призвал фанатов «Реала» не обращать внимание на результаты в летнее межсезонье

Форвард мадридского «Реала» Карим Бензема высказался об игре своей команды в матчах предсезонной подготовки.
«Не забывайте, это всего лишь подготовка к сезону, где мы преследуем другие цели, а именно – набрать форму перед стартом официальных матчей.
Мы много работаем над физикой и тактикой. Я нормально отношусь к критике после разгромного поражения от «Атлетико, но это уже в прошлом. Надо идти дальше.
Хочу обратиться к фанатам, который должны верить в нас. «Реалу» нужна поддержка», – цитирует француза Marca.
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