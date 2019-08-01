Бензема призвал фанатов «Реала» не обращать внимание на результаты в летнее межсезонье - Советский спорт
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01 августа 2019 10:21ФутболГичунцев Артур

Бензема призвал фанатов «Реала» не обращать внимание на результаты в летнее межсезонье

Ранее «сливочные» уступили «Челси», «Тоттенхэму» и потерпели разгромное поражение от «Атлетико» (3:7).

Форвард мадридского «Реала» Карим Бензема высказался об игре своей команды в матчах предсезонной подготовки.

«Не забывайте, это всего лишь подготовка к сезону, где мы преследуем другие цели, а именно – набрать форму перед стартом официальных матчей.

Мы много работаем над физикой и тактикой. Я нормально отношусь к критике после разгромного поражения от «Атлетико, но это уже в прошлом. Надо идти дальше.

Хочу обратиться к фанатам, который должны верить в нас. «Реалу» нужна поддержка», – цитирует француза Marca.

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