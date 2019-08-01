Юрий Жирков: Как отношусь к VAR в матче с «Краснодаром»? Положительно, никаких проблем

Защитник «Зенита» Юрий Жирков рассказал о том, как относится к тому, что на матче четвертого тура премьер-лиги с «Краснодаром» будет работать VAR.
– Положительно, никаких проблем, – приводит слова 35-летнего игрока официальный сайт клуба.
– Матч начнется в 21:30. Каково вообще играть так поздно?
– В день игры тяжело целый день сидеть на базе. Ну, а то, что матч пройдет вечером, – никаких проблем.
Напомним, в первых трех турах «Зенит» набрал девять очков благодаря победам над «Тамбовом» (2:1), «Сочи» (2:0) и «Оренбургом» (2:0) и единолично возглавляет турнирную таблицу. У «Краснодара» две победы – над «Уфой» (3:2) и «Сочи» (3:0) – и одно поражение в стартовом туре от «Ахмата» (0:1).
Матч «Зенит» – «Краснодар» пройдет 3 августа на «Газпром Арене». Начало – 21:30 (мск).
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