Юрий Жирков: Как отношусь к VAR в матче с «Краснодаром»? Положительно, никаких проблем Игра пройдет на «Газпром Арене» 3 августа.

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Защитник «Зенита» Юрий Жирков рассказал о том, как относится к тому, что на матче четвертого тура премьер-лиги с «Краснодаром» будет работать VAR.

– Положительно, никаких проблем, – приводит слова 35-летнего игрока официальный сайт клуба.

– Матч начнется в 21:30. Каково вообще играть так поздно?

– В день игры тяжело целый день сидеть на базе. Ну, а то, что матч пройдет вечером, – никаких проблем.

Напомним, в первых трех турах «Зенит» набрал девять очков благодаря победам над «Тамбовом» (2:1), «Сочи» (2:0) и «Оренбургом» (2:0) и единолично возглавляет турнирную таблицу. У «Краснодара» две победы – над «Уфой» (3:2) и «Сочи» (3:0) – и одно поражение в стартовом туре от «Ахмата» (0:1).

Матч «Зенит» – «Краснодар» пройдет 3 августа на «Газпром Арене». Начало – 21:30 (мск).