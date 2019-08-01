Сергей Семак: Плохо, что VAR будет не во всех матчах

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак перед матчем четвертого тура премьер-лиги с «Краснодаром» рассказал о том, как относится к тому, что на игре будет использована система видеоповторов (VAR).
«Отношусь к VAR положительно, как и говорил всегда, – приводит слова Семака официальный сайт клуба. – Плохо, что система будет использоваться не во всех играх. Так – не все будут в равных условиях».
Напомним, со второго тура премьер-лиги на отдельных матчах судьи могут прибегать к видеоповторам.
В третьем туре главный арбитр матча ЦСКА – «Локомотив» (1:0) Владислав Безбородов назначил пенальти в ворота гостей после видеопросмотра.
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