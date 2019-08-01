Сергей Семак: Кузяев работает в общей группе, участие Смольникова и Шатова под вопросом «Зенит» сыграет с «Краснодаром» в третьем туре премьер-лиги.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о ситуации с травмированными игроками перед матчем четвертого тура премьер-лиги с «Краснодаром».

«Далер Кузяев работает в общей группе, – приводит слова Семака официальный сайт клуба. – Смольников работает частично, как и Шатов, их участие под вопросом.

Что касается Роберта Мака, то пока он не принимал участие в тренировочном занятии. У него температура, это не связано с мышечными проблемами».

Напомним, 26-летний Кузяев получил травму мениска 21 марта в матче отборочного турнира Евро-2020 с Бельгией.

Смольников травмировался в игре второго тура с «Сочи» (2:0). Шатов получил повреждение на сборах и пока не попадал в заявку на матчи в нынешнем сезоне. Мак вышел на замену в игре за Суперкубок с «Локомотивом» (2:3), после чего был в запасе в матчах с «Тамбовом» (2:1) и «Сочи».