«Крылья Советов» объявили о трехлетнем контракте Чернова Бывший защитник ЦСКА продолжит карьеру в Самаре.

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Защитник Никита Чернов подписал трехлетний контракт с «Крыльями Советов», сообщает официальный сайт клуба.

Никита Чернов подписал контракт с «Крыльями» на три годаhttps://t.co/B4sC3zKGRM — ПФК Крылья Советов (@fckssamara) August 1, 2019

23-летний игрок обороны, ранее выступавший за ЦСКА, прибыл в расположение команды, прошел медобследование и приступил к тренировкам с новыми партнерами.

Воспитанник ЦСКА провел за родной клуб 20 матчей. Также он играл на правах аренды за «Балтику», «Енисей» и «Урал».

В «Крыльях Советов» Чернов выбрал третий номер. В ближайшее время он будет включен в заявку команды на сезон. Его дебют в клубе может состояться 3 августа в матче четвертого тура премьер-лиги с «Локомотивом» на «Самара Арене».