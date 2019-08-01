«Крылья Советов» объявили о трехлетнем контракте Чернова - Советский спорт
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01 августа 2019 13:28ФутболЛипкин Антон

«Крылья Советов» объявили о трехлетнем контракте Чернова

Бывший защитник ЦСКА продолжит карьеру в Самаре.

Защитник Никита Чернов подписал трехлетний контракт с «Крыльями Советов», сообщает официальный сайт клуба.

23-летний игрок обороны, ранее выступавший за ЦСКА, прибыл в расположение команды, прошел медобследование и приступил к тренировкам с новыми партнерами.

Воспитанник ЦСКА провел за родной клуб 20 матчей. Также он играл на правах аренды за «Балтику», «Енисей» и «Урал».

В «Крыльях Советов» Чернов выбрал третий номер. В ближайшее время он будет включен в заявку команды на сезон. Его дебют в клубе может состояться 3 августа в матче четвертого тура премьер-лиги с «Локомотивом» на «Самара Арене».

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