Никита Чернов: Раньше знал, что из аренды вернешься в ЦСКА, а теперь надо обживаться на новом месте - Советский спорт
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01 августа 2019 13:57ФутболЛипкин Антон

Никита Чернов: Раньше знал, что из аренды вернешься в ЦСКА, а теперь надо обживаться на новом месте

Защитник подписал трехлетний контракт с «Крыльями Советов».

Новичок «Крыльев Советов» Никита Чернов прокомментировал свой переход из ЦСКА.

«Все быстро – за два-три дня – уладилось, – сказал 23-летний игрок обороны. – Когда появился этот вариант, я с радостью согласился. Я три раза был в арендах и переезжать на новое место для меня не в новинку.

Но сейчас, когда состоялся полноценный трансфер, тяжело. Раньше всегда знал, что из аренды вернешься к ребятам. А теперь понимаешь, что надо обживаться на новом месте».

Напомним, в четверг «Крылья Советов» объявили о подписании трехлетнего контракта с Черновым. Воспитанник ЦСКА провел за родной клуб 20 матчей. Также он играл на правах аренды за «Балтику», «Енисей» и «Урал».

Защитник может дебютировать в новой команде 3 августа в матче четвертого тура премьер-лиги с «Локомотивом» на «Самара Арене».

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