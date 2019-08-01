Никита Чернов: Раньше знал, что из аренды вернешься в ЦСКА, а теперь надо обживаться на новом месте

Новичок «Крыльев Советов» Никита Чернов прокомментировал свой переход из ЦСКА.
«Все быстро – за два-три дня – уладилось, – сказал 23-летний игрок обороны. – Когда появился этот вариант, я с радостью согласился. Я три раза был в арендах и переезжать на новое место для меня не в новинку.
Но сейчас, когда состоялся полноценный трансфер, тяжело. Раньше всегда знал, что из аренды вернешься к ребятам. А теперь понимаешь, что надо обживаться на новом месте».
Напомним, в четверг «Крылья Советов» объявили о подписании трехлетнего контракта с Черновым. Воспитанник ЦСКА провел за родной клуб 20 матчей. Также он играл на правах аренды за «Балтику», «Енисей» и «Урал».
Защитник может дебютировать в новой команде 3 августа в матче четвертого тура премьер-лиги с «Локомотивом» на «Самара Арене».
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