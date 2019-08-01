Шюррле провел первую тренировку в «Спартаке» - Советский спорт
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01 августа 2019 14:26ФутболЛипкин Антон

Шюррле провел первую тренировку в «Спартаке»

Немцу организовали приветственный тоннель.

Полузащитник Андре Шюррле провел первую тренировку в составе «Спартака».

В сторис клубного инстаграма опубликовали видео, на котором 28-летний немец проходит через традиционный тоннель, которым в команде приветствуют новичков.

Напомним, накануне «Спартак» объявил о годичной аренде чемпиона мира, после чего у клуба будет возможность выкупить права на игрока у «Боруссии» (Дортмунд).

В прошлом сезоне Шюррле выступал также на правах аренды за «Фулхэм» и в 24 матчах премьер-лиги забил шесть голов. Ранее он играл за «Майнц», «Байер», «Челси» и «Вольфсбург».

Дебют Шюррле в составе «Спартака» может состояться 3 августа в матче четвертого тура премьер-лиги с «Динамо» на «Открытие Арене».

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