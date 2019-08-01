Сергей Семак: Шатов может быть востребованным в любой команде, но, к сожалению, травматизм

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак перед матчем четвертого тура премьер-лиги с «Краснодаром» высказался о травмах полузащитника Олега Шатова.
«Травматизм не дает ему раскрыть свой потенциал, – приводит слова Семака официальный сайт клуба. – Талант у Олега есть, мы все это понимаем. Качество понимания игры, работа с мячом – многие его сильные стороны позволяют быть востребованным в любой команде. Но, к сожалению, травматизм».
Напомним, из-за повреждения, полученного во время предсезонной подготовки, 29-летний полузащитник не сыграл ни в одном матче нового сезона. За шесть лет в «Зените» Шатов провел за команду 182 матча, забил 28 голов и сделал 36 результативных передач.
Перед игрой с «Краснодаром» он частично тренируется в общей группе. Его участие в матче под вопросом.
Матч «Зенит» – «Краснодар» пройдет 3 августа на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Начало – 21:30 (мск).
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