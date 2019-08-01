«Спартак» внес в заявку двух воспитанников «Зенита» Никита Мирошниченко и Альберт Хабиров занимались в академии «Зенита».

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«Спартак» внес в заявку на сезон двух новых игроков. Как сообщает официальный сайт РПЛ, за команду заявлены защитник Альберт Хабиров (№52) и полузащитник Никита Мирошниченко (№51).

Отметим, что оба игрока являются воспитанниками «Зенита». 18-летний Мирошниченко был в заявке действующих чемпионов России в двух прошлых сезонах. В предыдущем молодежном первенстве он выходил на замену в двух матчах. 16-летний Хабиров впервые попал в заявку клуба премьер-лиги. В 2019 году он провел 11 матчей за академию «Зенита» в первенстве Санкт-Петербурга.

Добавим, что после трех туров молодежная команда «Спартака» занимает шестое место.