Сергей Семак: «Оренбург» подал жалобу на судейство Карасева? Это их полное право - Советский спорт
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01 августа 2019 16:09ФутболЛипкин Антон

Сергей Семак: «Оренбург» подал жалобу на судейство Карасева? Это их полное право

Карасев допустил две ошибки в пользу «Зенита».

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о том, что «Оренбург» подал жалобу на судейство Сергея Карасева в матче команд (2:0) в третьем туре премьер-лиги.

«Это их полное право, – приводит слова Семака официальный сайт клуба. – Что касается вопросов по трактовке моментов, то их нужно адресовать в департамент судейства.

Много спорных решений было и в матче с участием «Локомотива», и в матче «Рубина». Нужно понимать, что кроме арбитров никто не объяснит правильную трактовку».

Напомним, руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров признал, что Карасев допустил две ошибки в матче «Оренбург» – «Зенит». Он ошибочно назначил пенальти в ворота хозяев и не назначил пенальти в ворота гостей.

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