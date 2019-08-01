Сергей Семак: «Оренбург» подал жалобу на судейство Карасева? Это их полное право

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о том, что «Оренбург» подал жалобу на судейство Сергея Карасева в матче команд (2:0) в третьем туре премьер-лиги.
«Это их полное право, – приводит слова Семака официальный сайт клуба. – Что касается вопросов по трактовке моментов, то их нужно адресовать в департамент судейства.
Много спорных решений было и в матче с участием «Локомотива», и в матче «Рубина». Нужно понимать, что кроме арбитров никто не объяснит правильную трактовку».
Напомним, руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров признал, что Карасев допустил две ошибки в матче «Оренбург» – «Зенит». Он ошибочно назначил пенальти в ворота хозяев и не назначил пенальти в ворота гостей.
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