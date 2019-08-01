Шомуродов был признан лучшим игроком «Ростова» в матче с «Арсеналом»

Форвард «Ростова» Элдор Шомуродов признан болельщиками лучшим игроком команды в матче третьего тура премьер-лиги с «Арсеналом» (3:2) в Туле.
24-летний игрок сборной Узбекистана забил третий гол гостей, ставший в итоге победным. Его средняя оценка от болельщиков составила 4,9.
В пятерку лучших также вошли полузащитники Роман Еременко (4,75), Алексей Ионов (4,56), Хорен Байрамян (4,46) и Матиас Норманн (4,41).
Напомним, «Ростов» набрал семь очков в трех стартовых турах и занимает второе место в турнирной таблице.
В пятом туре 3 августа команда сыграет в гостях с «Уралом», у которого на одно очко меньше.
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