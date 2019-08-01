Андре Шюррле: Я не испытывал давления при решении перейти в «Спартак» - Советский спорт
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01 августа 2019 16:55ФутболЛипкин Антон

Андре Шюррле: Я не испытывал давления при решении перейти в «Спартак»

Чемпион мира в составе сборной Германии проведет сезон в «Спартаке» на правах аренды.

Полузащитник Андре Шюррле прокомментировал свой переход в «Спартак», в котором он будет выступать в нынешнем сезоне на правах аренды.

«Я не испытывал давления при принятии решения, меня никто не торопил, – приводит Kicker слова 28-летнего немца. – После того как было сделано предложение, мы провели интенсивные переговоры, которые завершились хорошим результатом.

«Спартак» – это клуб с хорошими традициями, хорошо организованный с высокими целями. Москва – это новый опыт. Язык, конечно, непростой, но это не является препятствием. Мне интересны новые вызовы».

Напомним, накануне «Спартак» объявил о подписании контракта с чемпионом мира. По окончании срока аренды у красно-белых будет право выкупа трансфера игрока у «Боруссии» (Дортмунд). В четверг Шюррле провел первую тренировку на базе в Тарасовке.

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