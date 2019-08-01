Соболев признан лучшим игроком премьер-лиги в июле Форвард «Крыльев Советов» забил три гола и сделал одну результативную передачу.

Форвард «Крыльев Советов» Александр Соболев признан лучшим игроком премьер-лиги в июле, сообщает официальный сайт РПЛ.

Александр Соболев – лучший игрок #РПЛ в июле! 🔝



🗳 Эксперты РПЛ, эксперты @matchpremier и болельщики единогласно выбрали нападающего «Крыльев Советов»!



📈 В трёх июльских матчах на счету Соболева три гола и одна голевая передача!#РПЛ #ИгрокМесяца pic.twitter.com/2XO53901jk — Российская Премьер-Лига (@rfpl) August 1, 2019

В трех матчах на старте нового чемпионата 22-летний нападающий забил три гола и сделал одну результативную передачу. Соболев оформил дубль в ворота ЦСКА (2:0), забил один гол «Арсеналу» (2:3) и сделал результативную передачу в матче с «Уфой» (1:2).

Отметим, что в число номинантов также входили Юрий Дюпин («Рубин»), Алексей Ионов («Ростов»), Артем Дзюба («Зенит») и Элдор Шомуродов («Ростов»).

В голосовании принимали участие болельщики в социальной сети «ВКонтакте», эксперты телеканала «Матч Премьер» и эксперты РПЛ. Каждая сторона давала по одному голосу. В итоге все три отдали предпочтение Соболеву.