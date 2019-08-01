Карпин назван лучшим тренером премьер-лиги в июле

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин выбран лучшим тренером премьер-лиги в июле, сообщает официальный сайт РПЛ.
В трех матчах на старте чемпионата «Ростов» под руководством Карпина набрал семь очков: команда победила «Оренбург» (2:1) в первом туре и «Арсенал» (3:2) в третьем, а также сыграла вничью со «Спартаком» (2:2). Желто-синие занимают второе место в турнирной таблице, отставая только от «Зенита», который завершил в свою пользу все три игры.
Также в число номинантов входили Сергей Семак («Зенит»), Эдуардо Докампо («Рубин»), Сергей Матвеев («Краснодар») и Дмитрий Парфенов («Урал»).
В голосовании принимали участие болельщики в социальной сети «ВКонтакте», эксперты телеканала «Матч Премьер» и эксперты РПЛ. Каждая сторона давала по одному голосу. В итоге лига и эксперты «Матч Премьер» выбрали Карпина, а в опросе болельщиков победил Семак.
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