Карпин назван лучшим тренером премьер-лиги в июле - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
01 августа 2019 17:08ФутболЛипкин Антон

Карпин назван лучшим тренером премьер-лиги в июле

«Ростов» набрал семь очков в трех матчах.

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин выбран лучшим тренером премьер-лиги в июле, сообщает официальный сайт РПЛ.

В трех матчах на старте чемпионата «Ростов» под руководством Карпина набрал семь очков: команда победила «Оренбург» (2:1) в первом туре и «Арсенал» (3:2) в третьем, а также сыграла вничью со «Спартаком» (2:2). Желто-синие занимают второе место в турнирной таблице, отставая только от «Зенита», который завершил в свою пользу все три игры.

Также в число номинантов входили Сергей Семак («Зенит»), Эдуардо Докампо («Рубин»), Сергей Матвеев («Краснодар») и Дмитрий Парфенов («Урал»).

В голосовании принимали участие болельщики в социальной сети «ВКонтакте», эксперты телеканала «Матч Премьер» и эксперты РПЛ. Каждая сторона давала по одному голосу. В итоге лига и эксперты «Матч Премьер» выбрали Карпина, а в опросе болельщиков победил Семак.

01/08 13:25Футбол
Девушка дня. Анна Шарипова – жена Андре ШюррлеСегодня в рубрике «Девушка дня» супруга новичка «Спартака».
30/07 12:00Хоккей
Новый дьявол. В лице Гусева «Нью-Джерси» нашли своего ПанаринаЛучший нападающий КХЛ наконец-то подписал контракт за океаном.
10/07 08:00Фигурное катание
Полина Цурская: Я все-таки пришла к Этери Георгиевне с цветами (эксклюзив)Фигуристка сборной России, завершившая карьеру в 17 лет, дала эксклюзивное интервью «Советскому спорту».
30/07 18:45Хоккей
Василевский продешевил и потерял миллионы? Но ведь спокойствие дорожеНаши обозреватели спорят на тему, не кинула ли «Тампа» звездного российского голкипера. Вот мнение – нет, не кинула.
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
11/06 21:30Биатлон
Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность?Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.
31/07 17:00Футбол
Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 4-го тура РПЛКогда, где и с чьим комментарием можно посмотреть трансляции игр премьер-лиги.
09/07 19:00Теннис
Серена потрясает. Младшая Уильямс и в 37 лет в полуфинале УимблдонаСерена Уильямс в свои 37 лет в 12-й раз вышла в полуфинал Уимблдона. Во вторник американка в трех сетах нанесла поражение соотечественнице Элисон Риске – 6:4, 4:6, 6:3.
24/07 09:00Бокс
Кто виноват в смерти боксера Максима Дадашева?«Советский спорт» анализирует действия всех лиц, принявших участие в поединке, который привел к смерти российского боксера Максима Дадашева.
28/07 11:00Хоккей
Марков, Никулин и Салак. Главные свободные агенты КХЛРяд крутых в прошлом игроков до сих пор находятся в статусе свободных агентов.
27/03 09:00Биатлон
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.
10/07 18:30Теннис
«Я назвала его вором, а он в ответ лишил меня гейма». Серена Уильямс – о финале US OpenСерена Уильямс опубликовала эссе, в котором рассказала свое видение скандального финала US Open-2018. Ни перед кем не извинилась. И продолжила считать себя жертвой. «Советский спорт» – о нашумевшей колонке спортсменки.
14/07 23:15Теннис
Они бились 4 часа 55 минут. В финале Уимблдона Джокович победил ФедерераНовак Джокович обыграл в самом продолжительном финале в истории Уимблдона Роджера Федерера.
30/07 19:00Хоккей
Бучневич все-таки остается на Манхэттене. В Нью-Йорке сделали ставку на русских«Рейнджерс» не стал доводить дело до арбитража, назначенного на этот понедельник, подписав с 24‑летним форвардом двухлетний контракт на 6,5 млн долларов.
23/06 21:00Фигурное катание
Хореограф Загитовой – плохой парень? Но он принес извинения!Олимпийская чемпионка Алина Загитова и ее тренер Даниил Глейхенгауз оказались в центре скандала. Хореограф из США Джоджо Гомез обвинила их в плагиате при постановке показательного номера. 
26/07 10:15Бокс
«Я начинаю ненавидеть этот спорт, где мы друг друга бьем»Как спортсмены-бойцы провожают Максима Дадашева, умершего после боксерского поединка.
28/07 20:30Теннис
Не Рублев, а золото: пробился в финал в Гамбурге и вернулся в топ-50Россиянин Андрей Рублев не смог выиграть титул в Гамбурге – в финале он уступил грузину Николозу Басилашвили. Но в любом случае, 21-летний москвич впервые за полтора года дошел до этой стадии турнира ATP, а заодно – обеспечил себе место в топ-50 рейтинга.
25/07 13:30Бокс
Гибель Дадашева и другие трагедии на ринге. Полный список погибших боксеров«Советский спорт» вспоминает трагические истории, случившиеся со спортсменами на ринге.
31/07 21:30Футбол
Новый «Спартак»: Шюррле пишем, Черчесов в умеС приходом Андре Шюррле и, вероятно, Джордана Ларссона «Спартак» начинает новую эру, предварительно попрощавшись с Фернандо и Луисом Адриано – одними из последних представителей золотого состава красно-белых-2016/17. Но для кого формируют новый «Спартак»? Есть ощущение – что не для Олега Кононова.
20/07 12:30Бокс
Фаворит и в 40 лет. Пакьяо подерется с небитым американцемВ ночь с субботы на воскресенье в США состоится бой, который упразднит один титул WBA. Суперчемпион организации в полусреднем весе (до 66,7 кг) американец Кит Турман встретится с «регулярным» чемпионом филиппинцем Мэнни Пакьяо.
30/07 18:30Хоккей
76 миллионов долларов – мало для Василевского, «Тампа» его кинулаНаши обозреватели спорят на тему, не продешевил ли Андрей Василевский, согласившись на предложение «молний».
16/06 17:06Фигурное катание
Уно прилетел к Тутберидзе в Москву, Теннелл вернулась от Мишина в АмерикуСеребряный призер Олимпийских игр и чемпионатов мира Сема Уно 15 июня прибыл в Россию, чтобы начать тренировки под руководством Этери Тутберидзе.
09/07 16:45Фигурное катание
Навка и Канделаки зарабатывают больше мужей. Они – в списке ForbesForbes опубликовал новый рейтинг самых богатых госслужащих и депутатов, ориентируясь на результаты декларационной кампании «Власть и деньги-2019».
31/07 20:00Футбол
РПЛ vs. МВД: кто кого? Разбираем историю с переносом матча «Спартак» – «Динамо»Появилась информация о том, что столичное дерби может быть отменено или перенесено из-за митинга в Москве. Разбираемся, что происходит на самом деле и как этому относиться.
29/07 18:00Хоккей
Владислав Подъяпольский: Окунуться в прорубь? Запросто!Вратарь «Северстали» в эксклюзивном интервью «Советскому спорту» рассказал о своей новой команде, тренере Андрее Разине и готовности не только отражать шайбы, но и нырять в прорубь.
31/07 13:00Футбол
Гжегож Крыховяк: VAR – хорошо, наша игра с ЦСКА – плохоПольский полузащитник «Локомотива» продемонстрировал громадный прогресс в изучении языка, ответив на вопросы о команде по-русски.
21/07 12:00ММА
Такого еще никогда не было: Олейника нокаутировали за 12 секунд и увезли в больницу (видео)Россиянин потерпел второе поражение подряд и вылетел из топ-10 тяжеловесов UFC.
31/07 21:45Футбол
Игорь Черевченко: Ссылаться на жару в Баку не собираемсяГлавный тренер «Арсенала» поделился ожиданиями от матча с «Нефтчи».
19/07 10:30Фигурное катание
Алексей Ягудин: Зал славы? Лет 15 назад я бы описался, но теперь – нетГостем редакции «Советского спорта» стал олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин. Вышло отличное интервью.
20/06 14:30Фигурное катание
«Мечтала сделать что-то первой в мире». Трусова – о фигурном катании и не толькоАлександра Трусова стала героиней сюжета на официальном Олимпийском канале. В нем она рассказала, как начала заниматься фигурным катанием, о чем мечтает в спорте, о любимом герое «Игры престолов» и за что ей подарили собаку.
Новости
17:30 Баскетбол Андрей Воронцевич: Все новички ЦСКА – опытные игроки с большим именем
17:24 Бокс Дмитрий Кудряшов: Давно хотел попробовать себя в клетке
17:17 Футбол РПЛ признала гол Соболева в ворота «Арсенала» лучшим в июле (видео)
17:08 Футбол Карпин назван лучшим тренером премьер-лиги в июле
17:01 Футбол Соболев признан лучшим игроком премьер-лиги в июле
16:55 Футбол Андре Шюррле: Я не испытывал давления при решении перейти в «Спартак»
16:46 Плавание Юлия Ефимова: Я закрытый человек по жизни, переживаю, если допустила людей, а меня предают
16:33 Хоккей «Адмирал» отправился на сбор в Мытищи
16:25 Футбол Шомуродов был признан лучшим игроком «Ростова» в матче с «Арсеналом»
16:18 Футбол Джордже Деспотович: Матч с «Зенитом» был лучшим для «Оренбурга», мы наладили игру
16:09 Футбол Сергей Семак: «Оренбург» подал жалобу на судейство Карасева? Это их полное право
16:03 Футбол «Спартак» внес в заявку двух воспитанников «Зенита»
15:51 Хоккей Кирилл Петров: У Билялетдинова был безлимитный контракт с «Ак Барсом», он мог уйти только сам
15:35 Хоккей Александр Овечкин: Посмотрим, буду ли продолжать карьеру после 2021 года
15:19 Волейбол Алексей Спиридонов: Я уже старенький для сборной, пусть молодые играют
15:08 Футбол Фрэнк Лэмпард: Надеюсь, что помогу Пулишичу стать сильнее
14:49 Футбол Сергей Семак: Шатов может быть востребованным в любой команде, но, к сожалению, травматизм
14:38 Футбол «Интер» намерен перехватить Дибалу у «Манчестер Юнайтед»
14:26 Футбол Шюррле провел первую тренировку в «Спартаке» (видео)
14:15 Волейбол Максим Михайлов: В сборной никто не контролирует соблюдение режима – все предоставлены сами себе
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика