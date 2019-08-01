РПЛ признала гол Соболева в ворота «Арсенала» лучшим в июле (видео)

Форвард «Крыльев Советов» Александр Соболев стал автором лучшего гола премьер-лиги в июле, сообщает официальный сайт РПЛ.
В матче второго тура с «Арсеналом» (2:3) 22-летний нападающий забил первый гол команды ударом через себя.
Также в число номинантов входили голы Алексея Ионова («Ростов») в матче с «Оренбургом», Алексея Миранчука («Локомотив») в матче с «Рубином», Арнора Сигурдссона (ЦСКА) в матче с «Оренбургом», Срджана Мияйловича («Крылья Советов») в матче с «Уфой» и Магомеда Шапи-Сулейманова («Краснодар») в матче с «Сочи».
В голосовании принимали участие болельщики в социальной сети «ВКонтакте», эксперты телеканала «Матч Премьер» и эксперты РПЛ. Каждая сторона давала по одному голосу. Лига выбрала гол Соболева, эксперты «Матч Премьер» – Сулейманова, а в опросе болельщиков победил Сулейманов.
Так как голоса разделились, по правилу решающего голоса экспертов РПЛ лучшим в июле был признан гол Соболева.
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