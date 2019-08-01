РПЛ признала гол Соболева в ворота «Арсенала» лучшим в июле (видео) Форвард «Крыльев Советов» забил ударом через себя.

Форвард «Крыльев Советов» Александр Соболев стал автором лучшего гола премьер-лиги в июле, сообщает официальный сайт РПЛ.

В матче второго тура с «Арсеналом» (2:3) 22-летний нападающий забил первый гол команды ударом через себя.

Гол Александра Соболева – лучший в июле! 😍



Болельщики выбрали лучшим гол Арнора Сигурдссона, эксперты @matchpremier

– гол Магомеда-Шапи Сулейманова. Решающим стал выбор экспертов РПЛ, которые отдали свой голос за Соболева! ⚖️ pic.twitter.com/c0Xn4b2oBR — Российская Премьер-Лига (@rfpl) August 1, 2019

Также в число номинантов входили голы Алексея Ионова («Ростов») в матче с «Оренбургом», Алексея Миранчука («Локомотив») в матче с «Рубином», Арнора Сигурдссона (ЦСКА) в матче с «Оренбургом», Срджана Мияйловича («Крылья Советов») в матче с «Уфой» и Магомеда Шапи-Сулейманова («Краснодар») в матче с «Сочи».

В голосовании принимали участие болельщики в социальной сети «ВКонтакте», эксперты телеканала «Матч Премьер» и эксперты РПЛ. Каждая сторона давала по одному голосу. Лига выбрала гол Соболева, эксперты «Матч Премьер» – Сулейманова, а в опросе болельщиков победил Сулейманов.

Так как голоса разделились, по правилу решающего голоса экспертов РПЛ лучшим в июле был признан гол Соболева.