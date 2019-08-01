«Рома» предложит «Интеру» 30 миллионов евро плюс Джеко за трансфер Икарди - Советский спорт
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01 августа 2019 18:31Футбол

«Рома» предложит «Интеру» 30 миллионов евро плюс Джеко за трансфер Икарди

Руководство «Ромы» готовит предложение для «Интера» по трансферу нападающего миланского клуба Мауро Икарди.

Как сообщает Fox Sports, со ссылкой на итальянскую La Repubblica, римский клуб готовит предложение, которое понравится миланцам: 30 миллионов евро плюс включение в сделку нападающего Эдина Джеко.

Ранее сообщалось, что «Интер» готов заплатить за Джеко до 15 миллионов евро, в то время как «Рома» была намерена получить за 33-летнего боснийского форварда 20 миллионов.

Добавим, что в услугах Икарди также заинтересован аргентинский «Бока Хуниорс», который уже провел предварительные переговоры с представителями «Интера».

Икарди перешел в «Интер» из «Сампдории» летом 2013 года за 13 миллионов евро. С тех пор он нападающий провел за миланский клуб 219 матчей, записав на свой счет 124 забитых мяча и 28 результативных передач.

Действующий контракт 26-летнего аргентинца рассчитан до 2021 года, а портал transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 80 миллионов евро.

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