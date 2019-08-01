«Рома» предложит «Интеру» 30 миллионов евро плюс Джеко за трансфер Икарди Руководство «Ромы» готовит предложение для «Интера» по трансферу нападающего миланского клуба Мауро Икарди.

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Как сообщает Fox Sports, со ссылкой на итальянскую La Repubblica, римский клуб готовит предложение, которое понравится миланцам: 30 миллионов евро плюс включение в сделку нападающего Эдина Джеко.

Ранее сообщалось, что «Интер» готов заплатить за Джеко до 15 миллионов евро, в то время как «Рома» была намерена получить за 33-летнего боснийского форварда 20 миллионов.

Добавим, что в услугах Икарди также заинтересован аргентинский «Бока Хуниорс», который уже провел предварительные переговоры с представителями «Интера».

Икарди перешел в «Интер» из «Сампдории» летом 2013 года за 13 миллионов евро. С тех пор он нападающий провел за миланский клуб 219 матчей, записав на свой счет 124 забитых мяча и 28 результативных передач.

Действующий контракт 26-летнего аргентинца рассчитан до 2021 года, а портал transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 80 миллионов евро.