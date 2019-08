«Арсенал» официально объявил о переходе Пепе

Как сообщает пресс-служба английского клуба, контракт с нападающим сборной Кот-д’Ивуара рассчитан до 2024 года.

Отмечается, что форвард будет выступать за лондонский клуб под номером 19.

Добавим, что этот переход стал самым дорогим в истории «Арсенала», ранее самой крупной сделкой на трансферном рынке для английского клуба была покупка нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга (€63,75 млн).

По информации портала transfermarkt, «Арсенал» заплатил за трансфер Пепе 80 миллионов евро.

Напомним, что в прошлом сезоне 24-летний нападающий отыграл 34 матча за «Лилль» во всех турнирах, записав на свой счет 19 забитых мячей и 12 голевых передач.

Welcome to The Arsenal, Nicolas Pepe 🤩



🇨🇮 #PepeIsHere ⚡️ pic.twitter.com/nXJIB9XdLW