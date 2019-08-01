Полузащитник «Манчестер Сити» Сане дал согласие на переход в «Баварию» Вингер «Манчестер Сити» Лерой Сане готов подписать контракт с «Баварией».

По информации Kicker, 23-летний немецкий полузащитник выразил готовность перебраться в мюнхенскую «Баварию».

Ранее сообщалось, что руководство «Манчестер Сити» намерено было получить от продажи 23-летнего немца не менее 100 миллионов евро.

Отметим, что «Бавария» вела переговоры с чемпионами Англии о переходе Сане. Позже стало появилась информация, что в Мюнхене были готовы заплатить за игрока требуемую сумму, однако сам игрок выразил желание остаться в Манчестере.

Напомним, что «Бавария» хотела подписать Сане еще в 2016 году, однако три года назад он выбрал «Манчестер Сити». За это время он провел в составе «горожан» 133 матча, забил 39 голов и сделал 45 результативных передач. Контракт игрока с английским клубом рассчитан до лета 2021 года.