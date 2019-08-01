Тимофей Мозгов: Желаю удачи сборной России. Очень жаль, что не смогу ей помочь Центровой сборной России и «Химок» Тимофей Мозгов рассказал, что не получил от врачей разрешение начать баскетбольную работу в полном контакте.

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- Мое восстановление в целом идет хорошо. Есть ощутимый прогресс. Я уже приступил к беговым упражнениям и броскам. Однако, к сожалению, еще не получил от врачей разрешение начать баскетбольную работу в полном контакте. Надеюсь, скоро это случится, и я порадую болельщиков своей игрой.

Желаю удачи сборной России. Очень жаль, что не смогу ей помочь на этом чемпионате. Но, как говорил неоднократно, если буду здоров, всегда готов откликнуться на приглашение тренерского штаба, - приводит слова Мозгова официальный сайт РФБ.

Ранее стало известно, что Мозгов не примет участия в подготовке к Кубку мира-2019 и не сыграет за национальную команду в этом году.