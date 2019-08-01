«Бавария» опровергла информацию о решении Сане присоединиться к немецкому клубу - Советский спорт
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01 августа 2019 21:44Футбол

«Бавария» опровергла информацию о решении Сане присоединиться к немецкому клубу

Мюнхенская «Бавария» официально опровергла сообщения, что вингер «Манчестер Сити» принял решение перейти в немецкую команду.

«Сегодняшние сообщения СМИ, в которых утверждается, что полузащитник Лерой Сане решил присоединиться к «Баварии», не соответствуют истине», - говорится в сообщении пресс-службы мюнхенской команды.

Ранее немецкое издание Kicker сообщило, что 23-летний немецкий вингер «Манчестер Сити» выразил готовность перебраться в мюнхенскую команду.

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