«Бавария» опровергла информацию о решении Сане присоединиться к немецкому клубу

«Сегодняшние сообщения СМИ, в которых утверждается, что полузащитник Лерой Сане решил присоединиться к «Баварии», не соответствуют истине», - говорится в сообщении пресс-службы мюнхенской команды.
Ранее немецкое издание Kicker сообщило, что 23-летний немецкий вингер «Манчестер Сити» выразил готовность перебраться в мюнхенскую команду.
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