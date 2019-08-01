«Шериф» обыграл «Партизани» и вышел в следующий отборочный раунд Лиги Европы - Советский спорт
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01 августа 2019 23:02Футбол

«Шериф» обыграл «Партизани» и вышел в следующий отборочный раунд Лиги Европы

Футболисты «Шерифа» дома сыграли вничью с «Партизани» (1:1) в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы.

В составе молдавского клуба голом отметился Усмана Н'Диайе (63). У албанкой команды отличился Ясир Асани (29-я минута).

Напомним, что в первом матче, который прошел в Тиране 25 июля, победу со счетом 1:0 одержал «Шериф».

Таким образом, по сумме двух встреч моладвский клуб вышел в слежующий раунд турнира, где сыграет с АИКом (Швеция).

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