«Шериф» обыграл «Партизани» и вышел в следующий отборочный раунд Лиги Европы

В составе молдавского клуба голом отметился Усмана Н'Диайе (63). У албанкой команды отличился Ясир Асани (29-я минута).
Напомним, что в первом матче, который прошел в Тиране 25 июля, победу со счетом 1:0 одержал «Шериф».
Таким образом, по сумме двух встреч моладвский клуб вышел в слежующий раунд турнира, где сыграет с АИКом (Швеция).
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