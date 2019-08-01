Силкин – о матче «Спартак» – «Динамо»: Результат в таких матчах всегда непредсказуем - Советский спорт
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01 августа 2019 23:22Футбол

Силкин – о матче «Спартак» – «Динамо»: Результат в таких матчах всегда непредсказуем

Российский специалист Сергей Силкин поделился ожиданиями от встречи 4-го тура российской премьер-лиги между «Динамо» и «Спартаком».

- Это дерби. С детства. И для «Динамо», для которого матчи со «Спартаком» всегда стояли особняком, и для красно-белых. Результат в таких матчах всегда непредсказуем.

- Хохлов и Кононов в схожей ситуации, согласны?
- Тренерская работа вообще напряженная, потому что когда случаются два поражения подряд, начинают ходить разговоры. Но такая уж профессия. Тренеры к этому готовы.

- К какому итогу матча вы больше склоняетесь?
- Думаю, что будет результативная ничья, - передает слова Силкина «Евро-футбол.ру».

Добавим, что встреча состоится 3 августа на «Открытие Арене» в Москве и начнется в 19:00 по московскому времени.

Напомним, что после трех туров «Спартак» набрал четыре очка и занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ. «Динамо», имея в активе также четыре очка после трех матчей на старте чемпионата, расположилось на седьмой строчке.

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