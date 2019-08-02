«Вулверхэмптон» разгромил «Крузейдерс» и вышел в следующий отборочный раунд Лиги Европы

В составе английского клуба дубль оформил нападающий Рауль Хименес (15-я и 45-я минуты), еще один забитый мяч на счету защитника Райана Беннетта (38), который на 13-й минуте отправил мяч в собственные ворота. Также голом в свои ворота отметился полузащитник североирландского клуба Джордан Форсит (77).
Напомним, что в первом матче победу также праздновал «Вулверхэмптон» (2:0), который в третьем квалификационном раунде сыграет с армянским «Пюником».
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