«Вулверхэмптон» разгромил «Крузейдерс» и вышел в следующий отборочный раунд Лиги Европы - Советский спорт
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02 августа 2019 00:49Футбол

«Вулверхэмптон» разгромил «Крузейдерс» и вышел в следующий отборочный раунд Лиги Европы

Футболисты «Вулверхэмптон» в гостях обыграли «Крусейдерс» в ответном матче 2-го раунда квалификации Лиги Европы со счетом 4:1.

В составе английского клуба дубль оформил нападающий Рауль Хименес (15-я и 45-я минуты), еще один забитый мяч на счету защитника Райана Беннетта (38), который на 13-й минуте отправил мяч в собственные ворота. Также голом в свои ворота отметился полузащитник североирландского клуба Джордан Форсит (77).

Напомним, что в первом матче победу также праздновал «Вулверхэмптон» (2:0), который в третьем квалификационном раунде сыграет с армянским «Пюником».

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