Определились все пары третьего квалификационного раунда Лиги Европы - Советский спорт
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02 августа 2019 01:09Футбол

Определились все пары третьего квалификационного раунда Лиги Европы

По итогам ответных матчей 2-го квалификационного раунда Лиги Европы стали известны все пары следующего раунда турнира.

Первые встречи пройдут 8 августа, ответные встречи состоятся 15 числа.

Добавим, что победители выходят в раунд плей-офф Лиги Европы УЕФА

Путь чемпионов

«Сутьеска Никшич» – «Линфилд»
«Маккаби» Тель-Авив – «Судува»
«Арарат-Армения» – «Сабуртало»
«Рига» – ХИК
«Лудогорец» – «Нью Сэйнтс»
«Сараево» – БАТЭ
«Дюделанж» – «Нымме Калью»
«Астана» – «Валлетта»
«Шериф» – АИК
«Слован» – «Дандолк»

Основной путь

«Норчепинг» – «Хапоэль» Беер-Шева
«Торино» – «Шахтер» Солигорск
«Антверпен» – «Виктория»
«Аустрия» – «Аполлон»
«Фейеноорд» – «Динамо» Тбилиси
«Брондбю» – «Брага»
«Мольде» – «Арис»
«Локомотив» Пловдив – «Страсбур»
«Тун» – «Спартак»
«Стяуа» – «Млада-Болеслав»
«Пюник» – «Вулверхэмптон»
«Мидтьюлланд» – «Рейнджерс»
«Мариуполь» – АЗ
АЕК Ларнака – «Гент»
«Легия» – «Атромитос»
«Хаугесунн» – ПСВ
«Риека» – «Абердин»
«Вентспилс» – «Витория Гимараэш»
«Вадуц» – «Айнтрахт»
«Партизан» – «Малатьяспор»
«Мальме» – «Зриньски»
ЦСКА София – «Заря»
«Нефтчи» – «Бней Иегуда»
«Люцерн» – «Эспаньол»
«Спарта» – «Трабзонспор»
«КСУ Крайова» – АЕК

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