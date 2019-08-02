Дани Алвес стал игроком «Сан-Паулу»

Защитник Дани Алвес продолжит карьеру в «Сан-Паулу», сообщает официальный сайт клуба. Контракт 36-летнего капитана сборной Бразилии с «трехцветными» рассчитан до декабря 2022 года.
Предыдущие два сезона Дани Алвес провел в «Пари Сен-Жермен». До этого он выступал в Европе за «Севилью» (2002-2008), «Барселону» (2008-2016) и «Ювентус» (2016-2017). В Бразилии игрок обороны начинал карьеру в «Баие».
Напомним, в июле Алвес вместе с национальной командой стал победителем Кубка Америки, завоевав свой 40-й титул за карьеру. Всего в составе «пентакампеонов» он провел 115 матчей и забил восемь голов.
После 12 туров чемпионата Бразилии «Сан-Паулу» занимает пятое место, отставая на восемь очков от лидирующего «Сантоса».
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